Crotone, Stroppa: "Dopo il girone d'andata per salvarci ci serve un'impresa"

Non basta un buon secondo tempo al Crotone che perde anche a Firenze, rimanendo ultimo in classifica. Il tecnico Giovanni Stroppa ha commentato così un girone d'andata che, probabilmente, si aspettava di condurre in maniera diversa: “Per salvarci ci vorrà una vera e propria impresa, da qualche tempo qualche collega parla di miracoli. Probabilmente ci sono stati dei nostri demeriti, ma c'è anche del rammarico per quelle occasioni in cui potevamo portare a casa la posta piena e non abbiamo raccolto nulla”.