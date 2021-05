Cuadrado leader tecnico e caratteriale della Juve. A breve il rinnovo di contratto

Il pareggio del Milan tiene ancora vive le speranze in casa Juventus. Ebbene sì, quando sembrava ormai tutto direzionato verso un quasi certo addio alla prossima Champions League, il pareggio casalingo dei rossoneri contro un Cagliari già salvo consente di riaccennare alla Continassa un minimo sorriso. Tutto si deciderà il prossimo fine settimana con il Milan ospite dell'Atalanta, il Napoli al Maradona con il Verona e la Juve in casa del Bologna: solo due di queste accederanno alla competizione più prestigiosa d'Europa. Ed è così che la vittoria in extremis sull'Inter riacquisisce valore dopo averlo perso nel pomeriggio di ieri di Firenze. Trionfo deciso da una doppietta dello straripante, perché di questo sì è trattato nell’arco di tutta l’annata, Juan Guillermo Cuadrado.

LEADER - In pochi come lui hanno voluto fortemente la Juve. Era l’estate del 2016 e dopo il suo primo anno in bianconero il colombiano fa ritorno al Chelsea, squadra che l’estate precedente l’ha lasciato partire in prestito direzione Torino. Poche certezze sul possibile ritorno alla Juventus sponda dirigenziale, tantissima la volontà dell’ex Fiorentina che in un colloquio con l’allora dirigenza esplicò in maniera più che evidente il fortissimo desiderio di rivestire la maglia della Vecchia Signora. Desiderio esaudito qualche settimana più tardi e da lì Cuadrado non ha più mollato i colori bianconeri. Diventando, stagione dopo stagione, leader tecnico con cambi di ruolo continui mettendosi a disposizione di compagni e allenatori ma risultando sempre e comunque decisivo. Mai come quest’anno però dal punto di vista dei numeri: due soli gol (la doppietta di sabato all’Inter) ma ben 19 assist per un totale, molto semplice, di 21 reti procurate. Un’enormità nella normalità: perché Cuadrado fa sembrare banale anche la più difficile delle giocate.

RINNOVO PRONTO - Da leader tecnico a leader emotivo. Simbolico il momento del rigore nel finale con i nerazzurri: la lista prevedeva Morata indicato a battere dal dischetto, ma quelli sono i momenti in cui prevalgono fiducia e personalità. È il pallone se l’è preso Cuadrado che ha poi lasciato immobile Handanovic con una rete dal peso immenso e dal sapore dolcissimo. E dalla sua leadership la Juve vorrà ripartire ancora fondando questo nuovo ciclo sulle sue corse e sui suoi dribbling. Per questo motivo il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2022, è pura formalità e nelle prossime settimane verrà messo nero su bianco per investire ancor di più, e premiare, il colombiano nel ruolo di leader.