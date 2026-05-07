D'Aversa fa il punto sul Torino: "Zapata e Adams convocati. Maripan? Ha dato disponibilità"

"Novità dall'infermeria? Zapata, Adams e Pedersen saranno convocati, poi vedremo il minutaggio". A parlare così, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Torino e il Sassuolo, è il tecnico granata Roberto D'Aversa: "Zapata e Pedersen hanno avuto un percorso più pulito. Tutti e tre i ragazzi stringeranno i denti per esserci"

Giocherà Maripan?

"Non si è allenato, ma ha dato disponibilità ad esserci. Ieri e oggi non si è allenato, ma ha chiesto di esserci: per me, è un bel segnale"

Può essere l'occasione di Njie?

"Avendo a disposizione part time sia Zapata sia Adams, si può ragionare di partire con due punte. Quando c'è la disponibilità degli attaccanti, ho sempre giocato con le due punte. E molto probabilmente sarà così anche domani, Njie potrebbe partire dall'inizio: quando si comincia con le due punte, nei 90 minuti devi continuare ad avere lo stesso peso. A Udine non avremmo avuto la possibilità"

Chi conta di recuperare per la fine della stagione?

"Aboukhlal è stato mandato a casa, con Anjorin e Ismajli si prova per il derby. Ma non è competenza mia, non vorrei dire cose inesatte"