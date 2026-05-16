Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, le indicazioni di formazione di Allegri: "Gioca solo uno tra Pulisic e Nkunku. Modric ci sarà"

Milan, le indicazioni di formazione di Allegri: "Gioca solo uno tra Pulisic e Nkunku. Modric ci sarà"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 21:30Serie A
Niccolò Righi

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della 37ª giornata che vedrà il suo Milan affrontare a domicilio il Genoa, ha dato anche qualche indicazione per quanto riguarda i giocatori che dovrebbero scendere in campo, a partire da Modric, reduce dalla recente rottura dello zigomo in uno scontro con Locatelli durante la sfida contro la Juventus. Queste le parole del tecnico livornese sul centrocampista croato: “È a disposizione, si è allenato con la squadra per la prima volta dopo due settimane. Poi vediamo chi gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina. Gli altri stanno tutti bene. Ricci? Verrà con noi, poi valuteremo come sta”.

Allegri ha anche parlato della possibile staffetta tra Pulisic e Nkunku: “Uno tra Pulisic e Nkunku gioca e l'altro sta in panchina, tanto ci sarà bisogno di cambi. Fullkrug e Gimenez stanno bene".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa.

Articoli correlati
Allegri sulla crisi del Milan: "I primi delusi siamo noi. L'8 marzo tutti parlavano... Allegri sulla crisi del Milan: "I primi delusi siamo noi. L'8 marzo tutti parlavano di Scudetto, ma..."
Milan, al posto di Tare può arrivare Bezhani? Allegri chiosa: "Non lo conosco. Con... Milan, al posto di Tare può arrivare Bezhani? Allegri chiosa: "Non lo conosco. Con Igli c'è sintonia"
Dalle parole di Cardinale al litigio con Ibrahimovic: Allegri in conferenza risponde... Dalle parole di Cardinale al litigio con Ibrahimovic: Allegri in conferenza risponde a tutto
Altre notizie Serie A
Paganin: "Inter continua con le piccole. Napoli? Cambiare tecnico è molto italiano"... Paganin: "Inter continua con le piccole. Napoli? Cambiare tecnico è molto italiano"
Milan, le indicazioni di formazione di Allegri: "Gioca solo uno tra Pulisic e Nkunku.... Milan, le indicazioni di formazione di Allegri: "Gioca solo uno tra Pulisic e Nkunku. Modric ci sarà"
La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 22 le qualificate alla League... Focus TMWLa Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 22 le qualificate alla League Phase
Di Fusco tuona contro Milinkovic Savic: "Sul gol di Rowe fa il peggio possibile per... Di Fusco tuona contro Milinkovic Savic: "Sul gol di Rowe fa il peggio possibile per un portiere"
Chi è Viktor Bezhani, l'ex braccio destro di Comolli che può sostituire Tare come... TMWChi è Viktor Bezhani, l'ex braccio destro di Comolli che può sostituire Tare come ds del Milan
Juventus e Atletico in trattativa avanzata per Nico Gonzalez: può restare a Madrid... Juventus e Atletico in trattativa avanzata per Nico Gonzalez: può restare a Madrid per 27 milioni
Da Dybala a Nainggolan, i messaggi d'affetto ricevuti da El Shaarawy dopo l'addio... Da Dybala a Nainggolan, i messaggi d'affetto ricevuti da El Shaarawy dopo l'addio alla Roma
Furlanetto al debutto in un derby: è solo il quarto giocatore della Lazio negli ultimi... TMWFurlanetto al debutto in un derby: è solo il quarto giocatore della Lazio negli ultimi 60 anni
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Atalanta, con Giuntoli può arrivare anche Sarri, che però rimane nel mirino del Napoli. Milan, Tare ad un passo dall’addio, D’Amico il nome più caldo. La Juventus insiste per Bernardo Silva
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Kean si perde anche la sfida contro la sua ex: quante partite ha saltato il 20 della Fiorentina
Immagine top news n.1 Roma, tegola Koné: problema muscolare nella rifinitura, il francese è a rischio per il derby
Immagine top news n.2 Lazio, ecatombe infortuni: anche Motta ko, nel derby esordio in A per Furlanetto
Immagine top news n.3 Dalle parole di Cardinale al litigio con Ibrahimovic: Allegri in conferenza risponde a tutto
Immagine top news n.4 Gasperini dopo le polemiche: "Bello giocare 5 gare in contemporanea, non il massimo farlo alle 12"
Immagine top news n.5 Milan e Juve, Lewandowski dice addio al Barcellona: "È il momento di voltare pagina"
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri regolarmente in panchina nel derby. Ma la protesta può proseguire prima e dopo
Immagine top news n.7 Juve, senti Bernardo Silva: "Cerco una squadra da massimi livelli e ho una preferenza"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un grande 9 di ritorno e due top tra porta e centrocampo: nasce la nuova Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all'interno del Milan". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Maresca il dopo Guardiola al City. Ma il calcio italiano lo bocciò subito al Parma
Immagine news podcast n.3 La stagione di Chivu ha un solo (grande) difetto: sarà un grande allenatore
Immagine news podcast n.4 Chivu e non solo: Grosso, Abate, Aquilani e De Giorgio tecnici che avanzano. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Corsa Champions, chi rischia di più nel weekend secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, che cosa fa Ibra? Fiorentina vuole sgambettare la Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Genoa-Milan sarà la partita decisiva per la lotta Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, D'Aversa: "Zapata può partire dal 1'. Prati dimostri a sé stesso di essere da Toro"
Immagine news Serie A n.2 Paganin: "Inter continua con le piccole. Napoli? Cambiare tecnico è molto italiano"
Immagine news Serie A n.3 Milan, le indicazioni di formazione di Allegri: "Gioca solo uno tra Pulisic e Nkunku. Modric ci sarà"
Immagine news Serie A n.4 La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 22 le qualificate alla League Phase
Immagine news Serie A n.5 Di Fusco tuona contro Milinkovic Savic: "Sul gol di Rowe fa il peggio possibile per un portiere"
Immagine news Serie A n.6 Chi è Viktor Bezhani, l'ex braccio destro di Comolli che può sostituire Tare come ds del Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani su Insigne: "Saremo orgogliosi se volesse restare per riprenderci la B"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Antonelli guarda in Ungheria per rinforzare le fasce: piace Artok del MTK Budapest
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pompetti: "Sei mesi lunghissimi dopo l'infortunio. L'aspetto mentale è fondamentale"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Juve Stabia e Monza non si fanno male: il primo tempo si chiude sullo 0-0
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Doumbia: "Anno incredibile, si capiva fin dall'avvio. Stroppa ha creduto in noi"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Monza, le formazioni ufficiali: Gabrielloni e Cutrone partono dall'inizio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamesta lancia il Benevento verso la vittoria della Supercoppa: 2-0 al Vicenza nel primo tempo
Immagine news Serie C n.2 Bonera scalda il mercato delle panchine di Serie C: anche il Lumezzane interessato
Immagine news Serie C n.3 Si decide la Supercoppa Serie C, le formazioni ufficiali di Vicenza-Benevento
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, c'è il sì del Bologna per Corazza. E al centro il sogno è Ravanelli del Monza
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, arriva l'addio con mister Troise: il contratto non sarà rinnovato. La nota
Immagine news Serie C n.6 Catania, senti l'ex Russotto: "Sono sicuro che possa fare i playoff da assoluta protagonista"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Genoa-Milan
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Lazio, ultimi otto derby sempre da Under 2,5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, intervento al ginocchio riuscito per Pirone: rientrerà nella prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.2 Nischler trascina il Como: 3-0 sul campo dell'Inter nell'ultima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Una doppietta di Dragoni regala la vittoria alla Roma: 2-0 a un Genoa già retrocesso
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, Prugna: "Qui ho trovato fiducia. Sapevo avremmo raggiunto la salvezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ultima giornata in Serie A Women: aprono Roma e Inter. Ma i verdetti ci sono già tutti
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Valenti: “L’attenzione all’equilibrio importante per la salvezza”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Sauro Fattori, dalla Fiorentina un viaggio lungo una vita nel calcio italiano Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Caos Roma-Lazio: Lega vs Prefettura, la deriva del calcio italiano