Milan, le indicazioni di formazione di Allegri: "Gioca solo uno tra Pulisic e Nkunku. Modric ci sarà"

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della 37ª giornata che vedrà il suo Milan affrontare a domicilio il Genoa, ha dato anche qualche indicazione per quanto riguarda i giocatori che dovrebbero scendere in campo, a partire da Modric, reduce dalla recente rottura dello zigomo in uno scontro con Locatelli durante la sfida contro la Juventus. Queste le parole del tecnico livornese sul centrocampista croato: “È a disposizione, si è allenato con la squadra per la prima volta dopo due settimane. Poi vediamo chi gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina. Gli altri stanno tutti bene. Ricci? Verrà con noi, poi valuteremo come sta”.

Allegri ha anche parlato della possibile staffetta tra Pulisic e Nkunku: “Uno tra Pulisic e Nkunku gioca e l'altro sta in panchina, tanto ci sarà bisogno di cambi. Fullkrug e Gimenez stanno bene".

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