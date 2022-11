Da Ilic a Sucic e Khephren Thuram. I possibili sostituti di Milinkovic e Luis Alberto alla Lazio

La Lazio non vuol farsi trovare spiazzata in caso di addii di Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, fra gennaio e giugno. Ed in tal senso, scrive il Corriere dello Sport, il ds Igli Tare ha già messo nel mirino 3 giovani talenti che potrebbero sostituire lo spagnolo ed il serbo nella rosa di Maurizio Sarri. Il gradimento per Ivan Ilic del Verona è noto, datato e ve lo abbiamo riproposto nei giorni scorsi. Ma nella lista biancoceleste c'è altro.