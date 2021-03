Da Nuno Tavares a Emerson Palmieri. Tutti i nomi nel mirino di Pinto per la fascia della Roma

Cercare un vice Spinazzola e ragionare sul futuro di Calafiori che a Trigoria considerano tutti il futuro ma forse oggi ha bisogno di andare a giocare per fare esperienza. Ecco perché per il futuro - riporta gazzetta.it - la Roma interverrà sulla fascia sinistra. Un nome che piace molto è quello di Nuno Tavares del Benfica che ha tutte le caratteristiche che cercano i Friedkin. Pinto, ovviamente, lo conosce bene ma non è l’unico nome sulla lista. Il gm portoghese sta sondando anche il mercato italiano: il profilo che metterebbe tutti d’accordo è quello di Dimarco del Verona. Il "problema" è che, eventualmente, Pinto dovrebbe andare a trattare con l’Inter, che detiene il cartellino del giocatore, a meno che il Verona non lo riscatti, come sembra, per una decina di milioni. Ultimo nome è quello di Emerson Palmieri: alcune voci in Inghilterra lo davano vicino al rientro a Roma, ipotesi che a lui non dispiacerebbe, ma per ora non c’è davvero nulla di concreto.