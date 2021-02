Da Rugani a Khedira fino a Pecorino e Scamacca: il punto sull'ultimo giorno di mercato Juve

Spettatrice interessata del mercato, è un ultimo giorno dove la Juventus continua a riflettere se chiudere o meno per la punta. Però per Gianluca Scamacca il Sassuolo non si è mosso dalle richieste di obbligo di riscatto e per questo l'affare è in stallo. Intanto i bianconeri aspettano solo l'ufficialità del passaggio di Sami Khedira all'Herta Berlino a titolo gratuito. Stallo per Daniele Rugani: c'è l'ok sia della Juve che del Rennes per il prestito al Bologna (superate al momento sia Parma che Torino) ma non l'accordo coi francesi per la cifra per liberarlo dal prestito. Intanto manca solo l'ufficialità per Rolando Mandragora al Torino, col giocatore che saluta così l'Udinese. C'è tempo fino a metà febbraio per il prestito di Wesley Gasolina al Sion, Mattia De Sciglio spera invece nel riscatto da parte del Lione a fine stagione. Capitolo Under 23: attesa solo l'ufficialità per Emanuele Pecorino e Mattia Compagnon.