Dal Cagliari al Bologna: il calendario del Crotone da qui alla sosta

L'ultima spiaggia, o quasi. Quella contro il Cagliari può essere considerata come un viatico fondamentale per il prosieguo della stagione per la truppa di Giovanni Stroppa, confermato nonostante la sconfitta rotonda contro la Juventus, anche se banalmente non è pensabile di fare punti salvezza contro certe squadre. Però un'eventuale sconfitta contro i sardi probabilmente metterebbe fine all'esperienza in A di questa stagione, anche perché dopo ci sarebbero due trasferte difficili contro Atalanta e Lazio. Paradossalmente nelle prossime tre settimane, allo Scida, ci saranno anche Torino e Bologna. L'eventuale salvezza, comunque complicata, si dovrebbe costruire tra le mura amiche.

IL CALENDARIO DEL CROTONE

28-02 Crotone-Cagliari

03-03 Atalanta-Crotone

07-03 Crotone-Torino

12-03 Lazio-Crotone

20-03 Crotone-Bologna