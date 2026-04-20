Dal sogno alla realtà: il Bologna cade con la Juventus e dice addio al settimo posto

Dall’illusione europea alla dura realtà del campionato, nel giro di pochi giorni. Il Bologna cade 2-0 in casa della Juventus e vede allontanarsi in maniera quasi definitiva il treno per il settimo posto. Una sconfitta che pesa, non solo per il risultato, ma per ciò che rappresenta: la fine delle ambizioni di rincorsa e l’inizio di una nuova fase, quella in cui guardarsi alle spalle diventa più importante che sognare davanti.

Dopo la battaglia europea persa contro l’Aston Villa, la squadra di Vincenzo Italiano si presentava a Torino con energie ridotte e qualche scoria inevitabile, più mentale che fisica. E il campo lo ha confermato subito. Bastano pochi minuti alla Juventus per indirizzare la gara: un gol a freddo che costringe i rossoblù a rincorrere, esponendoli al palleggio e alla gestione bianconera.

Il Bologna prova a restare dentro la partita con ordine e orgoglio, ma fatica a trovare continuità negli ultimi metri. La sensazione è quella di una squadra generosa ma svuotata, che paga lo sforzo europeo e non riesce ad accendersi davvero. L’occasione più nitida arriva nella ripresa, quando un palo di Rowe nega la possibilità di riaprire il match: un episodio che fotografa perfettamente la serata rossoblù, sospesa tra sfortuna e mancanza di brillantezza.

Il raddoppio della Juventus chiude i giochi e, di fatto, anche i discorsi legati al settimo posto. Perché ora la classifica cambia prospettiva: il Bologna non può più permettersi di guardare in alto, ma deve iniziare a difendere quanto costruito. Le inseguitrici sono lì, pronte ad approfittare di ogni passo falso, e il margine si assottiglia.

È questo il vero punto di svolta della stagione. La cavalcata europea aveva acceso entusiasmo e alzato le aspettative, ma ha anche lasciato in eredità energie spese e qualche certezza da ritrovare. Adesso serve lucidità: archiviare in fretta la delusione, ritrovare compattezza e trasformare questo finale di stagione in un qualcosa di positivo, soprattutto per la piazza ed i tifosi.