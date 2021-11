Dall'Argentina: la Juventus irrompe su Julian Alvarez. Testa a testa con la Fiorentina per gennaio

La Fiorentina, da oramai qualche settimana, è forte su Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate. La novità però, secondo TNT Sports, riguarda l'inserimento della Juventus nella corsa all'attaccante. In questo senso sarebbe atteso un emissario del club bianconero in Argentina nei prossimi giorni, probabilmente per presenziare alla sfida contro il Racing del 24 novembre. Il testa a testa fra bianconeri e viola, spiega l'emittente, è da riferirsi al mercato di gennaio, senza aspettare l'estate.

Le mosse del River Plate per provare a trattenerlo

Nei giorni scorsi il River ha provato ad aumentare la clausola rescissoria presente nel suo contratto (20 milioni di euro che salgono a 25 per gli ultimi 10 giorni della sessione di mercato), scontrandosi però con la volontà del giocatore e del suo entourage. Il club albiceleste però non si è scoraggiato e sta provando ancora a convincere Alvarez a restare almeno un anno. Con quali argomenti? Un nuovo contratto, il più oneroso del calcio argentino. La promessa di un mercato in grande stile per dare l'assalto alla Libertadores. E soprattutto giocandosi la carta del Mondiale in Qatar, manifestazione a cui certamente il classe 2000 avrebbe più possibilità di partecipare da protagonista in caso di titolarità assoluta, cosa che il River gli garantisce.