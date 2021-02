Dall'Inghilterra, Juan Mata vuole lasciare il Man United: Inter, Juve e Roma interessate

In Inghilterra torna d'attualità il futuro di Juan Mata, centrocampista in scadenza col Manchester United nel corso della prossima estate. I Red Devils potrebbero prolungare di un ulteriore anno l'accordo grazie a un'opzione presente sul contratto, ma in stagione ha iniziato solo 8 partite dal 1' e la sua volontà, a 32 anni, pare quella di cambiare per tornare protagonista. In Italia l'Inter lo segue con grande interesse, con Juventus e Roma altrettanto interessati. Il giocatore potrebbe avere a disposizione offerte molto ricche dagli Emirati Arabi ma lui preferirebbe restare in Europa e sarebbe pronto a dare la priorità a un eventuale ritorno in Spagna. A riportarlo è il The Sun.