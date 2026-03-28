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Dalla Spagna: il Real manterrà la parola, Nico Paz tornerà a Madrid (a prezzo di saldo)

Dalla Spagna: il Real manterrà la parola, Nico Paz tornerà a Madrid (a prezzo di saldo)TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:56Serie A
Yvonne Alessandro

Il primo gol con la maglia dell'Argentina è un momento unico per chi, come Nico Paz, è cresciuto nell'ombra di papà Pablo e della Nazionale Albiceleste. Quest'anno però il beniamino del Como sta facendo parlare di sé ulteriormente, con 16 tra gol e assist stagionali in Serie A a dimostrare la crescita supersonica del classe 2004 sulle rive del Lago. E al contempo gli occhi fissi del Real Madrid, club nel quale è cresciuto e che vanta altre due clausole di recompra (da 9 e 10 milioni di euro) per quest'estate e la prossima.

Agevolazioni che spingono ulteriormente i blancos a mantenere la parola data al giocatore la scorsa estate, secondo quanto rivelato dal quotidiano AS: nell'estate del 2026, Nico Paz tornerà a casa. Una parola che verrà rispettata, al netto dell'exploit di Arda Guler e dell'ascesa di Thiago Pitarch. A Como, tuttavia, sono molteplici i tentativi di convincimento per farlo rimanere dov'è, complice anche l'eventuale qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Di certo quello che potrebbe far sorgere dubbi nel 21enne argentino riguarderebbe l'eventuale basso minutaggio al Real Madrid, visto che sotto la guida di Cesc Fabregas e in maglia biancoblù ha il posto fisso. Ma la volontà di Nico Paz va al di là di ciò, perché lui sognerebbe di tornare. E tornerà, garantisce AS. Al costo inizialmente pattuito dal Real Madrid, dunque 9 milioni di euro per l'estate 2026, con un valore di mercato tuttavia schizzato alle stelle (65 milioni di euro).

Di più. In Spagna definiscono "remota" la possibilità di permanenza di Nico Paz a Como: il Real Madrid lo rivuole e il giocatore ne è consapevole, il futuro è deciso e le parti in causa concordi. Insomma, è solo questione di tempo. Ma questo predispone delle partenze certe al Real Madrid, tra il divenire in discussione di Camavinga, un possibile prestito per Mastantuono e Ceballos sull'uscio della porta.

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