Dalla Spagna, la Juve in prima fila per Dembele del Barcellona: bianconeri avanti su Liverpool e PSG

vedi letture

Ci sarebbe la Juventus in prima fila per accaparrarsi in estate Ousmane Dembele, esterno francese classe '97 del Barcellona, in scadenza nel giugno 2022. I bianconeri, secondo El Mundo Deportivo, potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il club blaugrana, con cui in estate aveva imbastito lo scambio Pjanic-Arthur, approfittando anche del sistema fiscale italiano, che favorirebbe i bianconeri rispetto alla concorrenza straniera, soprattutto inglese, con Manchester United e Liverpool, e ai francesi del PSG, interessate all'ex Borussia Dortmund.