Dalla Turchia: il Manchester United vuole Osimhen, proposto uno scambio al Napoli

vedi letture

Il Galatasaray sta vivendo un gran momento. Oltre a comandare la vetta della classifica di Super Lig con uno stacco di 7 lunghezze su Jose Mourinho e il Fenerbahce, il Cimbom non smette di sorridere di fronte alla maestosità di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, trasferitosi in prestito secco dal Napoli, si è ambientato a meraviglia a Istanbul e finora ha trovato 8 gol e fornito 4 assist in ben 9 partite ufficiali. Numeri che hanno conquistato i cuori dei tifosi, specialmente ora che Icardi rimarrà ai box per il resto della stagione.

Ma l'avventura al Galatasaray non durerà a lungo. Con il ritrovato spirito e la vena realizzativa, lontano dai problemi di Napoli, le sirene di mercato sono tornate a squillare per Osimhen e stando a quanto rivelato da Fanatik, il Manchester United di Ruben Amorim avrebbe messo gli occhi sul 25enne. Una virata decisa dei Red Devils, dovuta anche al 'no' dello Sporting di fronte la richiesta di Gyokeres.

E l'offerta sarebbe già sul tavolo: lo scambio di Zirkzee per Osimhen con aggiunta di qualche milione per pareggiare il valore dei cartellini. Infine, stando a quanto si legge, il tecnico del Napoli Antonio Conte sarebbe favorevole e darebbe luce verde alla trattativa.