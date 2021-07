Dalla Turchia: "L'ex Inter Emre Belozoglu sarà un collaboratore di mister Sarri alla Lazio"

"Emre Belozoglu ha rifiutato di entrare nello staff della Turchia e ha deciso di unirsi alla squadra tecnica di Maurizio Sarri alla Lazio". In Turchia sono certi che il futuro dell'ex centrocampista dell'Inter sarà come assistente di mister Maurizio Sarri alla Lazio.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Emre ha lavorato come direttore sportivo e poi come allenatore del Fenerbahce. Attualmente è libero e il ct della Turchia Şenol Güneş lo avrebbe portato volentieri all'interno del suo staff tecnico, ma come riporta Sports Digitale alcune divergenze tra i due hanno causato una fumata nera.

Così, sempre secondo i media turchi, oggi l'ex calciatore vorrebbe tornare in Italia e lavorare per la Lazio. Da Formello - sottolinea LaLazioSiamoNoi - non hanno mai confermato quest'ipotesi, ma a Istanbul sono convinti che presto Emre si aggregherà ai collaboratori di Sarri.