Danilo presenta il derby d'Italia: "Contro l'Inter dobbiamo vincere per forza, gara decisiva"

Danilo, difensore della Juventus, ha presentato così la sfida in programma fra pochi minuti contro l'Inter a JTV: "Questa è una partita decisiva, una partita che dobbiamo vincere per forza e quindi, al di là della tattica e del piano di gioco che possiamo avere, l'orgoglio e la grinta devono scendere in campo con noi. Dobbiamo vincere per forza".

Cosa le piacerebbe rivedere della gara contro il Sassuolo?

"Lo stesso spirito, in quella partita abbiamo riscattato l'orgoglio di indossare questa maglia e fare tutto per vincere. In quella gara non abbiamo fatto quello che volevamo, ma si vince anche difendendo e lottando. Dobbiamo farlo pure stasera".