David Luiz alla Salernitana? La smentita del brasiliano: "Ogni giorno una notizia falsa"

vedi letture

David Luiz ha smentito la notizia, diffusa quest'oggi dal 'Corriere dello Sport', in merito a una trattativa in corso per un suo trasferimento alla Salernitana, club che oggi ha presentato la nuova squadra e Franck Ribery. "Ogni giorno - ha scritto sul suo profilo 'Instagram' - una differente notizia falsa". Il difensore classe '87, 34 anni, è attualmente svincolato.