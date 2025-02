David Neres accorcia i tempi. Il Napoli potrebbe riaverlo a metà marzo, prima della sosta

Il Napoli potrebbe ritrovare un elemento importantissimo prima del previsto. Come riporta il Corriere dello Sport, David Neres ha messo il Venezia nel mirino: il recupero del brasiliano procede secondo le previsioni e potrebbe tornare in campo il prossimo 16 marzo, prima della sosta del campionato.

L'ex esterno dello Shakhtar si era infortunato nella partita contro l’Udinese al Maradona e ha già saltato gli incontri contro Lazio e Como. Mancherà anche nella sfida-Scudetto con l'Inter e in quella sempre delicata contro la Fiorentina, ma proverà quindi a tornare a disposizione per il match contro il Venezia in programma il 16 marzo in trasferta.

Dopo l’infortunio di Neres, con Okafor indietro dal punto di vista della condizione atletica, mister Antonio Conte è stato costretto a cambiare modulo e ad archiviare il 4-3-3 della svolta, tornando al 3-5-2 e affiancando Raspadori a Romelu Lukaku. L’assenza di Neres è stata pesantissima sia tatticamente sia dal punto di vista della produzione offensiva, visto che il classe '97 è uno dei pochi in grado di saltare l'uomo con regolarità e di garantire assist e giocate di grande raffinatezza. Un giocatore che, oggi più che mai, manca a questo Napoli rimasto orfano di Kvicha Kvaratskhelia.