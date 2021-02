Davide contro...Davide: il Genoa di Ballardini all'esame Torino dell'ex Nicola

vedi letture

Lo Zio Balla contro Didi. Davide contro...Davide. Due fra i tecnici più amati dalla tifoseria. La sfida di sabato pomeriggio metterà di fronte al Genoa un esame importante. Dopo aver ottenuto quattro risultati utili consecutivi e tre vittorie nelle ultime tre gare contro Cagliari, Crotone e Napoli, i rossoblu saranno impegnati a Torino contro i granata dell’ex Nicola. Le strade del tecnico piemontese e del Grifone si incrociano nuovamente. Sono trascorsi sette mesi dalla grande impresa compiuta con la salvezza ottenuta nel finale ma che non ha portato alla riconferma sulla panchina del club più antico d’Italia.

I numeri di Nicola - Il suo arrivo all’ombra della Lanterna fu a cavallo fra il 2019 e il 2020 con il primo impegno vinto contro il Sassuolo a Marassi per 2-1. Dopo le due sconfitte sul campo del Verona e in casa con la Roma, i rossoblu iniziarono a macinare punti e prestazioni con i due pareggi di Firenze e Bergamo che hanno dato il là ad una serie di sette vittorie, due pareggi e sette sconfitte che sono valse la permanenza nel massimo campionato. Un’impresa che ora Davide Nicola vuole compiere con il Torino.

Media Champions per Ballardini - Il Genoa con Davide Ballardini però ha completamente svoltato e la vittoria di sabato scorso contro il Napoli lo certifica. Dall’arrivo in panchina del tecnico ravennate, i rossoblu hanno perso soltanto una volta, 2-1 in casa contro il Sassuolo, conquistando la bellezza di 17 punti in otto partite. Una media esaltante inferiore solo a quella della Juventus di Andrea Pirlo che di punti, nello stesso numero di gare, ne ha totalizzati 18. L'undicesimo posto in classifica certamente è confortante ma non lascia tranquilli nessuno. La strada per la salvezza è lunga e passa dalla sfida col Toro. La sfida contro l’ex che l’anno scorso fece il miracolo (sportivo).