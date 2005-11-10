De Gea e Gosens sul mercato? Paratici: "Non vi dirò di cosa parliamo con giocatori e agenti"

Un Fabio Paratici che non si sbilancia molto quello che ha preso parte alla conferenza stampa di oggi nella sala stampa all'interno del Viola Park. Due domande semplici, poste nel giro di pochi secondi al direttore sportivo della Fiorentina, con una sola risposta per tutte e due. Solomon resterà alla Fiorentina? Perché due leader come De Gea e Gosens sono sul mercato?

Paratici ha risposto così: "Come ho detto prima non sono qui a dire le cose che noi ci diciamo con i giocatori e i loro agenti. Sono più sincero possibile e non racconto bugie. Le chiacchiere che facciamo con i giocatori e con i loro agenti ce le teniamo per noi. E vi lascio sulle vostre convinzioni, se pensate che De Gea e Gosens siano sul mercato ok".

Cosa dobbiamo aspettarci dal mercato: gli acquisti dipenderanno dalle cessioni?

"Al di là dei budget, noi abbiamo tanti giocatori sotto contratto che non possono sparire: o si vendono o qui non ci stiamo. Non possiamo avere più di 23-25 giocatori: è una questione tecnica e organizzativa".

C'è la necessità di abbassare il monte ingaggi?

"Le mie ambizioni non sono legate al monte ingaggi ma a costruire qualcosa di solida che non legato ad un calciatore specifico. Non mi concentrerei sul monte ingaggi ma sul fare il miglior lavoro possibile di quelli che abbiamo in testa, sapendo che come ho detto non tutto è nelle nostre mani".