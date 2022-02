De Laurentiis: "La vittoria di Venezia è una svolta per il mio Napoli. Osimhen vero trascinatore"

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ieri pomeriggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media all'uscita dallo stadio "Penzo" di Venezia (2-0 per gli azzurri). Questi alcuni passaggi riportati stamane dal quotidiano Il Mattino: "Osimhen è stato un vero trascinatore, non ha cercato solo la porta ma ha fatto le cose per la squadra, pensando ai compagni, dando una mano in tutte le fasi del gioco".

Come vede la lotta Scudetto?

"In questo momento ho il godimento per questa vittoria, senza guardare alla classifica, senza pensare alla partita con l’Inter di sabato o star qui a parlare di dove possiamo arrivare. Anche perché io certe cose non le dico. Ero certo che questa partita sarebbe stata per noi una specie di svolta ed è per questo che sono venuto: ho avvertito una strana tensione attorno a questa gara, come se una eventuale non vittoria da parte del Napoli avrebbe potuto frenare il nostro cammino. È da tanto tempo che non andavo in trasferta per una partita, contava dare un segnale a tutti con la mia presenza".

Spalletti?

"Lui è un grande uomo, un grande allenatore. Ci siamo guardati negli occhi per qualche istante e abbiamo sorriso. Io gli ho detto semplicemente 'è andata' e lui mi ha risposto con le stesse parole. Non era semplice vincere con il Venezia, questo non è un campo facile. I ragazzi sono carichi, li ho visti molto soddisfatti e questo è importante per poter arrivare al meglio alla partita di sabato sera".