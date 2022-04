De Laurentiis: "Mi accusano di non volere lo Scudetto ma alla lotteria partecipano tanti..."

Intervista a DAZN per Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. C'è spazio anche per il tema Scudetto. "Mi accusano sempre di non voler vincere lo scudetto, invece io lo voglio vincere ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria dove partecipano i tanti è difficile vincere. Quest’anno l’avremmo potuto vincere, però quando ho iniziato la stagione ho detto che la priorità assoluta era il campionato per arrivare tra i primi quattro, perché devo rientrare in Champions”.