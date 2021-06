Del Piero: "Mai nessuna offerta dalla Juventus. Sono soddisfatto di quello che faccio oggi"

vedi letture

"Se mi è mai stata prospettata la possibilità di diventare dirigente della Juve? No, mai". Risponde senza troppi giri di parole, Alessandro Del Piero, nell'intervista al Corriere della Sera.

Le piacerebbe diventare per la Juve quello che oggi è Maldini per il Milan? Anche lui ha dovuto attendere a lungo prima di tornare nel «suo» club. "Giusto, allora ho ancora qualche anno di tempo... A parte gli scherzi, sono soddisfatto di quello che faccio oggi, e di quello che sto costruendo. Non vorrei avere un ruolo per ciò che ho fatto nel passato: quello rimarrà per sempre e nessuno potrà mai cancellarlo, così come il mio rapporto con la Juve. Vorrei essere considerato per quello che sono, e per quello che posso e potrò dare".