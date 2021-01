Del Piero: "Nessuno ha parlato delle assenze della Juve. Oggi preoccupa il blackout totale"

“La risposta l’avremo a fine stagione”. Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky, risponde così al quesito se la Juventus di Pirlo convinca o meno: “Non mi sembra una situazione diversa rispetto all’anno scorso dopo il Lione: la Juventus è in corsa per tutte le competizioni e mercoledì si giocherà la prima. Ha avuto blackout importanti, la cosa più grave stasera è stata che si è trattato di un blackout continuo. Anche in passato regalava un tempo, ma poi bastava rialzasse la testa. A oggi, la Juve quando doveva vincere ha vinto tranne stasera. Pensiamo a Barcellona, domenica scorsa contro il Milan che è la capolista e ha vinto 3-0. Le risposte le ha date, oggi si è parlato di DNA, di qualcosa ribadito anche da Conte: né Pirlo né Chiellini hanno fatto riferimento a una cosa come le assenze della Juve. Quelle di Cuadrado e Alex Sandro si sentono: non averle citate è sinonimo di un gruppo molto concentrato e che sa che deve passare da queste batoste”.