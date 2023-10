Del Piero: "Questa sera ho vissuto momenti di gioia, di felicità e anche di gratitudine"

Presente all'evento per i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli, l'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero ha rilasciato una brevissima intervista direttamente dal palco: "Questa sera ho indubbiamente vissuto emozioni di gioia, di felicità e ovviamente anche di gratitudine. In primis per la famiglia che è qui da 100 anni, poi per tutti i giocatori e le giocatrici che hanno indossato questa maglia, per tutti coloro che hanno lavorato per questo club. E infine per tutti i tifosi, hanno sempre rappresentato una splendida cornice. E' sempre una emozione unica e speciale vestire questa maglia".