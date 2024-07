Ufficiale Delle Monache fa il percorso inverso di Venuti. Il classe 2005 dalla Samp al Lecce

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Delle Monache dall’U.C. Sampdoria". Questo il comunicato con cui il Lecce annuncia l'arrivo dell'esterno offensivo dalla società blucerchiata. Il classe 2005 - che sarà a disposizione della formazione Primavera - arriva all'interno dell'operazione cha ha visto Lorenzo Venuti fare il percorso inverso, accasandosi alla Sampdoria. Delle Monache lo scorso anno ha giocato in prestito al Vicenza in Serie C.

Nel frattempo, Marin Pongracic si è accasato alla Fiorentina. Il club viola per aggiudicarselo ha bruciato la concorrenza del Rennes, pareggiando l'offerta dei bretoni (15 milioni di euro più 1 di bonus) e spuntandola grazie alla volontà del giocatore. Pongracic è arrivato stamani a Firenze per svolgere le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma col club viola. Per lui ingaggio da oltre 2 milioni di euro l'anno.