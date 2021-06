Demiral verso la cessione. Plusvalenza per la Juve, più spazio per il turco

Tra il caso Allegri, con pronta risposta firmata direttamente dal tecnico toscano, e riflessioni sulle ipotesi di mercato su cui affondare, la domenica in casa Juventus è transitata anche all’insegna del relax. Ci sarà spazio per intensificare discussioni e contatti ma già una linea nel finale della scorsa settimana è stata tracciata. E della rosa bianconera che affronterà la stagione 2020/2021 non farà quasi certamente parte Merih Demiral destinato a lasciare Torino per trovare maggiore spazio ma garantendo ai colori bianconeri anche una ricca plusvalenza.

PLUSVALENZA JUVE, PIÙ SPAZIO MERIH - Ammonta a quasi 12 milioni di euro il valore a bilancio del difensore turco prelevato nel luglio del 2019 dal Sassuolo per circa 18 milioni di euro. In mezzo 32 presenze in due anni condizionati i maniera ingombrante dal grave infortunio al ginocchio rimediato nel gennaio del 2020 che ne ha fortemente rallentato la crescita e l’esplosione in bianconero. Lungo recupero e rientro a pieni giri nella stagione guidata da Andrea Pirlo: anche qui però qualche problemino muscolare di troppo l’ha fatto scalare indietro nelle gerarchie. Un po’ di mal di pancia manifestato nella sessione invernale di calciomercato, ora le porte della cessione si apriranno in maniera definitiva. E anche il rinnovo di contratto ormai prossimo di Chiellini porta a prendere questa direzione. Sondaggi dalla Premier e dalla Liga per il difensore turco che sarà protagonista con la sua nazionale all’Europeo. Manifestazione che Demiral intende sfruttare per mettersi in evidenza e attirare le attenzioni dei club più blasonati rinviando così alla fine della competizione le riflessioni sulle offerte. Minimo 30 milioni di euro: questo sì aspetta la Juve per iniziare a trattare l’addio del suo numero 28.