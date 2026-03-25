Denis: "Avevo consigliato Retegui all'Atalanta: ha dimostrato che non mi sbagliavo"

Nel corso di una intervista concessa a Tuttosport, German Denis ha parlato così di Mateo Retegui, protagonista dello spareggio Mondiale con l'Italia domani e si spera anche il martedì seguente: "Mateo l’avevo consigliato all'Atalanta perché per me era l’attaccante giusto per Gasperini. Poi è arrivato a Genova e ha dimostrato che non mi sbagliavo. La Serie A gli ha permesso di fare quel salto in avanti che gli serviva. Gli ha dato la conoscenza del calcio italiano, un calcio importante. Poi è stato bravo lui a inserirsi subito, a dimostrare le sue capacità".

"Retegui perfetto per la Serie A, mi ci rivedo in certe caratteristiche"

A proposito delle caratteristiche di Retegui, Denis ha spiegato di aver sempre visto in lui il prototipo dell'attaccante ideale per il campionato italiano, grazie alla sua forza fisica e all'abilità nel gioco aereo e all'interno dell'area di rigore. L'ex attaccante ha sottolineato inoltre la capacità dell'italo-argentino di leggere le giocate e il suo spirito di sacrificio, evidenziando come sia un calciatore capace di spaziare su tutto il fronte d'attacco e di rientrare per aiutare la squadra.

Interpellato poi su una possibile somiglianza con l'ex Genoa e Atalanta, Denis ha ammesso che, pur essendoci delle analogie, esistono delle differenze stilistiche: se lui amava partecipare maggiormente alla manovra e al fraseggio, Retegui è più un punto di riferimento puro nel cuore dell'area. Nonostante queste sfumature diverse, ha comunque confermato che tra i due esiste una reale somiglianza.