Mateo Retegui, andato in Arabia per 20 milioni di euro annui. E forse ha nostalgia

Mateo Retegui si è pentito di andare in Arabia Saudita? Sedici gol e un assist in ventotto partite, ma soprattutto la sensazione di essere uscito dai riflettori dell'Europa e del calcio che conta. Ci sono però venti milioni di euro all'anno per rimanere lì, ma negli ultimi mesi il suo agente ha parlato con diverse società italiane per capire se c'era la possibilità di tornare.

Non sarà semplice perché gli arabi hanno pagato 68 milioni per averlo nella scorsa estate. Quindi è molto complicato che possa essere liberato in prestito con diritto di riscatto.

Lo stesso Retegui aveva parlato nei mesi scorsi della sua scelta di lasciare Bergamo e l'Italia. "È stato difficile andare via dell’Atalanta e dall’Italia. Da una parte perché all’Atalanta mi hanno fatto sentire speciale. I compagni, lo staff, i lavoratori del club, i tifosi. Mi sarebbe piaciuto continuare con loro. Poi è arrivato l'Al-Qadsiah: l'allenatore, il direttore... Tutti mi hanno fatto sentire desiderato, è importante per noi questo. Ho visto il progetto, quello che si stava preparando qui. Qui il calcio è in grande crescita e mi piace essere parte di questo. Però ripeto, non è stata una decisione semplice venire qui". Oggi Mateo Retegui compie 27 anni.