Retegui, non solo il flop con l'Italia: grave infortunio e stagione finita per l'ex Atalanta

Brutte notizie per Mateo Retegui. L'attaccante della Nazionale italiana, nonché ex Genoa e Atalanta, si trova costretto ad alzare bandiera bianca e restare ai box: reduce dalla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale 2026, la stagione per lui è finita dopo aver riportato un grave infortunio. Infatti, il bomber in forza all'Al-Qadisiyah ha riportato la frattura della tibia sinistra durante l'ultimo match della Saudi Pro League, terminato 2-2.

Nonostante avesse messo a segno un assist e il gol del pareggio, Retegui è stato costretto ad abbandonare il campo in barella. Secondo le prime indiscrezioni, l'italo-argentino volerà a Madrid per sottoporsi ad un'operazione martedì prossimo, come da accordi presi con il club saudita. A conti fatti, a giudicare dall'entità dell'infortunio, dovrebbe trattarsi di uno stop di almeno due mesi. Conclusa così una stagione da 16 gol in 28 presenze.

Intanto squillano le sirene di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il Milan si sarebbe già mosso per riportarlo in Italia. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe infatti incontrato l'agente del giocatore, Alessandro Moggi, per cercare di convincere il bomber classe '99 a lasciare l'Arabia e tornare in Europa. Nel frattempo dovrà fare i conti con la riabilitazione dall'infortunio, dopo aver incassato il duro colpo del terzo Mondiale al quale l'Italia non parteciperà.