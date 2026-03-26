Derby granata in Moldavia-Lituania: 2-0 per i lituani, in campo Perciun, Gineitis e Tonica

Derby granata nell’amichevole tra Moldavia e Lituania, conclusa 2-0 in favore dei lituani. Nella Moldavia è partito titolare il classe 2006 Sergiu Perciun, mentre tra le fila della Lituania ha giocato dall’inizio Gvidas Gineitis. Nel finale di gara spazio anche per Daniel Tonica, difensore classe 2007 di proprietà del Torino. I due giocatori della Moldavia, convocati in nazionale maggiore, giocano nella Primavera del Torino.