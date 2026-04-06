Torino, Gineitis: "Nell'intervallo ci siamo detti che serviva più qualità e determinazione"
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Il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 31^ giornata di Serie A.
Meglio il Pisa nel primo tempo, poi è venuta fuori la vostra qualità.
"Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo mettere più qualità e personalità e nel secondo tempo siamo andati a prenderci i tre punti".
Come state lavorando con D'Aversa?
"Vuole che non prendiamo gol e, quando abbiamo la palla, andare in verticale, cercare gli attaccanti e le mezzeali e fare gol".
Verona passo conclusivo per la salvezza?
"Ogni partita proviamo a prendere i tre punti, proveremo anche la prossima settimana".
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