Torino, Gineitis: "Nell'intervallo ci siamo detti che serviva più qualità e determinazione"

Il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Pisa valevole per la 31^ giornata di Serie A.

Meglio il Pisa nel primo tempo, poi è venuta fuori la vostra qualità.

"Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo mettere più qualità e personalità e nel secondo tempo siamo andati a prenderci i tre punti".

Come state lavorando con D'Aversa?

"Vuole che non prendiamo gol e, quando abbiamo la palla, andare in verticale, cercare gli attaccanti e le mezzeali e fare gol".

Verona passo conclusivo per la salvezza?

"Ogni partita proviamo a prendere i tre punti, proveremo anche la prossima settimana".