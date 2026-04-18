In nazionale segna, col Torino si è inceppato: D'Aversa cerca il miglior Gineitis

C’è chi segna nei momenti che contano e chi, dopo averlo fatto, è chiamato a ritrovarsi. Il Torino si affida anche a Gvidas Gineitis per dare peso al proprio finale di stagione, nella speranza che il centrocampista lituano torni a essere quell’uomo dei gol pesanti visto un anno fa. Tra gennaio e marzo della scorsa stagione, il classe 2004 aveva lasciato il segno contro avversarie di alto livello: decisivo a Firenze contro la Fiorentina, a segno nella vittoria sul Milan e autore dell’1-1 in casa della Lazio. Tre reti che avevano portato cinque punti fondamentali. Da allora, però, in granata il suo rendimento realizzativo si è fermato: l’ultimo gol risale al 31 marzo 2025.

Diverso il discorso con la Nazionale, dove Gineitis continua a incidere: tre reti stagionali, tra cui quelle contro Malta, Olanda e Moldavia. Un segnale chiaro di come il feeling con la porta non sia svanito, ma solo da ritrovare in campionato. Per questo Roberto D’Aversa sta lavorando con lui in allenamento, puntando in particolare sui tiri dalla distanza, una soluzione che il giocatore stesso sente di dover sfruttare di più. La fiducia non manca, anche perché Gineitis è ormai una presenza fissa nell’undici titolare.

Il Torino, reduce da due successi consecutivi contro Pisa e Verona, sogna il tris: un traguardo che manca da anni e che passerebbe anche dai suoi piedi. Ritrovare il gol di Gineitis potrebbe essere la chiave per continuare a correre. A scriverlo è Tuttosport oggi in edicola.