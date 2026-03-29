Torino, ma cosa fa Gineitis? Perde 2-0 contro la Georgia, poi viene espulso in amichevole

Nell'amichevole andata in scena questo pomeriggio a Kaunas, nello stadio Dariaus and Girenas in Lituania, i padroni di casa sono finiti per cadere sotto la doppietta di Mikautadze: l'ariete della Georgia, con l'ex Napoli Kvaratskhelia in campo per tutti i 90 minuti, non ha avuto pietà e con due reti (una su rigore) nella ripresa ha sistemato i conti.

Ha chiuso nel pieno del nervosismo Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino: comparso nell'undici titolare della Lituania come unico "italiano", il 21enne nell'arco di poco più di una decina di minuti si è preso giallo e seconda ammonizione. Tradotto il tutto in espulsione al 93' di gioco.

Partita totalmente opposta a quanto visto tre giorni fa contro la Moldavia. Un cartellino giallo lo ha preso sempre nei minuti di recupero finali della prima amichevole della sosta dedicata alle nazionali, ma prima (71') aveva siglato il gol del raddoppio per regalare il successo per 2-0 alla Lituania.