Deschamps su Pogba: "Siamo in contatto. È una situazione psicologicamente molto difficile"

Il CT della Francia Didier Deschamps, intervenuto in conferenza stampa dopo aver diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale transalpina, ha parlato anche della situazione di Paul Pogba:

"Siamo in contatto. Non vi dirò il contenuto dei nostri colloqui. Oggi attende una decisione, una sanzione, che sarà più o meno lunga. Con tutto quello che ha passato prima, è una situazione molto complicata per lui, psicologicamente molto difficile. Non potrà essere selezionato finché sarà sospeso. Per quanto tempo? Tornerà al suo miglior livello? Ha le capacità, la mentalità per farlo. Ma non accadrà da un giorno all'altro, purtroppo per lui".

Il CT ha parlato anche della crescita dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram

"Sta facendo cose molto buone. È un giocatore giovane, oggi viene utilizzato esclusivamente in posizione centrale, in un attacco a due. È già molto migliorato e può migliorare ancora: ha sempre il sorriso, è fiducioso, si sente realizzato e felice".