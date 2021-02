Destro si è preso il Genoa: otto gol in otto partite e doppia cifra a un passo

La doppia cifra è lì ad un passo. E' innegabile come sia un momento di grazie per Mattia Destro. In questa seconda parte di girone di andata, l’attaccante del Genoa ha trovato continuità di prestazioni e soprattutto fiducia nella fase realizzativa risultando decisivo nelle ultime vittorie della squadra di Davide Ballardini. Si sa nella vita di un attaccante come segnare aiuti a segnare. Serve a dare la giusta dose di autostima per scendere in campo e trovare la freddezza giusta per andare a bersaglio. Non solo. La punta ascolana, oltre ad una vena ottima, si sta dimostrando un ottimo elemento per la squadra. Corre, lotta e mai si risparmia dimostrandosi molto utile per la squadra.

Nove reti in stagione - Sono nove le reti realizzate fin qui da il numero 23 rossoblu, otto nelle ultime otto partite. Il suo primo gol nella gestione Rolando Maran, nel 4-1 con cui il Grifone ha superato il Crotone, ma è da dicembre che ha svoltato. Prima la doppietta decisiva nel 2-2 con il Milan e poi, sotto la guida di Davide Ballardini, il gol nel derby ligure contro lo Spezia, e la rete nel pareggio casalingo contro la Lazio. Poi tre reti di fila in altrettante gare da titolare. Un gol nei successi casalinghi contro Bologna e Cagliari, a Bergamo non ha giocato per un problema muscolare e la doppietta a Crotone domenica scorsa.

Tre volte in doppia cifra - Un bottino di gol davvero importante per lui. Nove reti in 16 sfide disputate per una media di circa un gol ogni due partite. Numeri importanti per la punta vicina ad eguagliare i record di reti realizzate nel massimo campionato. Sono tre le volte in cui il giocatore ha raggiunto la doppia cifra. La prima volta fu nella stagione 2011-2012 quando vestiva la maglia del Siena con 13 reti, 12 in campionato e una in Coppa Italia. Lo stesso bottino di marcature fu eguagliato con la maglia della Roma nel 2013-2014 ma in questo caso tutte in Serie A. Nella stagione 2016-2017 invece furono 11 i gol totalizzati. Traguardo che ora, Mattia Destro, vuole raggiungere a superare con la magia del Genoa.