Di Canio: "Lazio lontana parente di quella dell'anno scorso, nella Roma qualcosa si vede"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Show', l'ex attaccante Paolo Di Canio ha analizzato così il pareggio della Roma sul campo del Torino, analizzando anche l'impatto di Romelu Lukaku: "Quando la Roma arriva in area Lukaku diventa devastante, questa soluzione sarà determinante per la Roma quest'anno. A campo aperto nell'ultimo anno e mezzo è un po' statico, corre poco con la Roma verticale. Questo magari gli potrebbe allungare un po' la carriera".

Sul momento negativo delle romane: "La Roma prova a fare qualcosa in più, si vedono delle soluzioni diverse, sono arrivati dei giocatori diversi e in campo si vede. La Lazio invece in questo momento è lontana parente di quella dell'anno scorso. Sono vicine in classifica ma in questo momento la qualità è nettamente diversa".