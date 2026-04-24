Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti da uomini"

Mimmo Di Carlo, intervenuto al podcast Pro Football, è tornato sul celebre episodio del 2007 con Baldini ai tempi del Parma:

“Eravamo sul 2-2 e stavamo giocando bene, ma non riuscivamo a trovare il terzo gol. Il Catania mi dava l’impressione di essere in difficoltà e stava perdendo tempo. Mancavano circa dieci minuti alla fine, così mi sono rivolto all’arbitro per assicurarmi che tutto il tempo perso venisse recuperato. Baldini, che era un allenatore molto più esperto di me – io ero al primo anno in Serie A – mi disse di non protestare. In quel momento non avevo capito bene: ci siamo scambiati alcune parole e ho sbagliato anche io, perché non avrei dovuto rispondere. Lui poi non la prese bene”.

“A quel punto dissi: «vabbè, lasciamo stare», perché non volevo creare tensioni. Silvio però reagì male e ne nacque un episodio spiacevole, sia da parte mia che sua. È finita lì. Speravo si potesse chiarire prima, perché quel gesto è rimasto nella storia, ma a tutti può capitare di sbagliare. Ci è voluto un po’ di tempo, ma poi abbiamo avuto modo di confrontarci e capirci: io mi sono scusato con lui e lui con me. Da uomini, consapevoli che, in fondo, nessuno ha fatto nulla di irreparabile”.