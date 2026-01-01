Gubbio, Di Carlo suona la carica: "Servono ferocia e determinazione per passare il turno"

Vigilia di playoff in casa Gubbio, atteso dalla sfida contro il Pineto a una settimana dal successo per 2-0 in campionato. Il tecnico Domenico Di Carlo ha presentato la gara con fiducia e realismo.

“Rispetto all’ultima partita avremo più giocatori a disposizione. Solo Baroncelli sarà assente, mentre valuteremo Di Massimo. Dopo settimane complicate sul piano delle assenze, il mio stato d’animo è facile da immaginare”, ha spiegato l’allenatore rossoblù.

Di Carlo sottolinea l’importanza della sfida: “Non vediamo l’ora di giocare, perché partite così rappresentano l’essenza del calcio. Abbiamo studiato bene l’avversario e provato anche soluzioni tattiche diverse dal 3-5-2: l’andamento della gara potrebbe richiedere cambiamenti”.

La chiave, però, sarà soprattutto mentale: “Dovremo mettere in campo ferocia e determinazione. Quando il Gubbio ha fatto la prestazione, ha sempre messo in difficoltà chiunque”.

Infine, il tecnico indica la strada per il passaggio del turno: “Abbiamo un solo risultato a disposizione, quindi c’è poco da gestire. Ho visto nei ragazzi lo spirito giusto, sono pronti a battagliare. Dobbiamo credere di potercela fare, anche se la partita dovesse complicarsi. In stagione abbiamo già dimostrato di poter compiere imprese, e possiamo farlo ancora, pur rispettando un avversario forte come il Pineto”.