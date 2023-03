Di Lorenzo: "Il Napoli non era mai arrivato ai quarti di finale, abbiamo scritto la storia"

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria di Champions contro l'Eintracht, ha espresso tutta la sua gioia per il passaggio del turno: "È una bella soddisfazione, il Napoli non era mai arrivato ai quarti di finale e ora ci godiamo quindi questo passaggio del turno. Abbiamo fatto un piccolo pezzo di storia di questo club e siamo contenti. Ai miei compagni dico di continuare così, cercando di non accontentarci mai e di dare il massimo in ogni partita che ci resta da giocare".