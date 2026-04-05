Di padre in figlio, ieri Marchisio jr si è allenato con la prima squadra della Juventus

Di padre in figlio. Nella giornata di ieri Davide Marchisio, figlio di Claudio, si è potuto allenare con la prima squadra della Juventus, allenata da Luciano Spalletti. Una prassi del tecnico toscano, che porta spesso i giovani più talentosi insieme ai “grandi”.

È infatti ancora troppo presto perché il figlio del Principino possa fare il suo esordio. Classe 2009, Marchisio jr - che ha rivelato su Instagram la possibilità avuta da Spalletti - è infatti in forza all’Under 17 della Juventus, dove si è messo in mostra come uno dei più promettenti.