Zaire-Emery al posto di Hakimi per Bayern-PSG, Marchisio: "Passa tutto da Fabian Ruiz"

L'ex centrocampista Claudio Marchisio è presente all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la semifinale di ritorno di Champions League tra il Bayern e il PSG e ha parlato direttamente dal rettangolo di gioco a Prime Video: "Metto tutte e due sullo stesso piano, il Bayern è riuscito a recuperare uno svantaggio importante e poter giocare in casa davanti ai suoi tifosi dà loro qualcosa in più. Però il PSG torna nello stadio dove lo scorso anno ha vinto la Champions e, perché no, magari se ne prendono un'altra. Mi aspetto però maggiore accortezza da parte del PSG".

Zaire-Emery al posto di Hakimi è una mossa che la convince?

"Ha passo e gamba per fare quel ruolo, sarà più difficile. Cambierà un po' a centrocampo, perché all'andata per esempio il suo lavoro ha aiutato molto Nuno Mendes con Olise: un conto è fare il raddoppio da centrocampista, un conto chiudere da terzino dove non puoi sbagliare. La differenza la farà chi andrà a sostituirlo a centrocampo, quindi Fabian Ruiz. E lo conosciamo bene: bravo tecnicamente e tatticamente, ma non ha il passo di Zaire-Emery".

Pensa che sia possibile vedere un approccio più difensivo questa sera da parte delle due squadre, magari del PSG?

"Per come vediamo l'ambiente e sentiamo l'atmosfera, è giusto che le squadre non si snatureranno, ma se ripensi all'andata, potevi presentarti qui con un risultato diverso, essendoti ritrovato sul 5-2".