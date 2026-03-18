Il calcolo di Marchisio: "Tra Juventus e Inter, negli ultimi 10 anni quasi il 50% di finali Champions"

L'ex centrocampista Claudio Marchisio, presente alla New Balance Arena per commentare Bayern Monaco-Atalanta di Champions League, ha parlato così nel pre-partita in onda su Prime Video: "Le motivazioni, appena entri in questo stadio e ti ritrovi davanti certi avversari, le trovi subito. E l'andata può lasciarli sereni, devono fare una grande partita, verso loro stessi e per i tifosi che anche all'andata li hanno incitati. Ma soprattutto può aiutare per il prosieguo della stagione".

Prosegue quindi Marchisio, allargando lo sguardo alle difficoltà del calcio italiano, in proiezione più che altro del playoff per qualificarsi ai Mondiali che attende l'Italia di Gattuso: "Tra Juve e Inter negli ultimi 10 anni sono state fatte 4 finali, quasi il 50%. Però bisogna anche interrogarsi sulle qualità dei percorsi e delle rose. Quello che sta mancando alle nostre squadre è soprattutto la qualità, e si vede nei risultati delle coppe europee".

In conclusione, Marchisio regala anche qualche riflessione generale sul modo di lavorare con i giovani e sul mercato delle nostre società: "Si ragiona sempre ad algoritmi, ma dico sempre che devi conoscere anche l'aspetto umano dei calciatori, che rimane sempre importante".

Bayern Monaco e Atalanta scendono in campo alle ore 21, di seguito le formazioni ufficiali.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Luis Diaz; Kane.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana, Scamacca.