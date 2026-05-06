Marchisio: "Bayern-PSG decisa dai centrali. E Marquinhos è il migliore in Europa"

L'ex centrocampista Claudio Marchisio, presente all'Allianz Arena per raccontare per Prime Video la partita tra Bayern Monaco e PSG, seconda semifinale della Champions League 2026, ha così parlato dal campo al termine del match: "Per me i migliori in campo sono stati Kvara e Doue: ok che Dembele ha segnato, ma loro hanno mostrato qualità e lucidità. Forse quelle mancate invece a Olise e Diaz nel Bayern. la differenza però l'hanno fatta i due centrali di una e dell'altra squadra: quelli del PSG hanno dato sicurezza al reparto, quelli del Bayern no".

Marchisio si sofferma anche sulla prestazione di Kvaratskhelia: "Pensiamo tutti che basti la velocità, ma la differenza la fa la precisione nelle giocate e nel tocco della palla. Perché Diaz faceva lo stesso, ma quelli del PSG riuscivano sempre a stargli dietro".

In conclusione, qualche parola Marchisio la spende anche su Marquinhos, presentatosi ai microfoni dell'emittente per le interviste del post-partita: "Marquinhos è il miglior difensore che c'è a livello europeo e forse qualcosa l'ha imparato anche perché è venuto a giocare in Italia".