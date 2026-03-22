Diamanti: "La Fiorentina finalmente ha capito come si gioca laggiù. Bella sfida con l'Inter"

Tra le principali portate di questa 30^ giornata di Serie A c'è sicuramente la sfida del Franchi di questa sera alle ore 20:45, la partita tra Fiorentina e Inter che mette fine al weekend del massimo campionato italiano, prima che arrivi la sosta per gli impegni delle nazionali.

In vista della partita di questa sera, ha detto la sua Alessandro Diamanti. L'ex calciatore della Fiorentina, tra le altre, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per la Fiorentina sarà una partita difficile, anche se finalmente ha capito di dover lottare per salvarsi giocando in maniera diversa. Cambiare testa durante la stagione non è facile, ora sta andando un po’ meglio. Con l’Inter sarà una bella partita, così come sarà bella la lotta alla salvezza. La vittoria dei viola contro la Cremonese ha reso tutto più affascinante".