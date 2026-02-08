L'urlo di Sansone in faccia a Diamanti a sigillare l'ultimo squillo del Parma al Dall'Ara

La vittoria nel recupero in casa del Verona è l’unica gioia del Bologna da fine novembre a questa parte. Un periodo lungo, pieno di difficoltà per la squadra di Italiano che, ha vinto solo in questa circostanza, poi ha pareggiato tre volte e ha perso la bellezza di sette partite. Il Parma dal canto suo, in trasferta ha ottenuto 13 dei 23 punti fatti finora in campionato, quindi ha un cammino migliore rispetto a quello interno.

I rossoblu vengono da cinque risultati utili interni in campionato contro i gialloblu. L’ultima sconfitta al Dall’Ara risale al 22 dicembre 2012 (1-2). Vittoria in rimonta quella per i ducali, con partita decisa da Sansone il quale, dopo il gol segnato, andò ad esultare urlando in faccia al bolognese Diamanti. Donadoni, allora allenatore parmense, decise di toglierlo subito dopo dal campo.

Per poco il Parma non ha il peggior attacco della Serie A (15 gol segnati, contro i 13 del Lecce), però è la squadra che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi (7), assieme al Verona. E ha anche un solo gol all’attivo realizzato da giocatori entrati a partita in corso. Anche in questo senso c’è un ultimo posto condiviso con Udinese e, pensate un po’, Napoli.

Persiste uno zero per il Bologna. E’ quello relativo ai gol segnati nei primi 15 minuti di gioco. In questo caso c’è il Cagliari a fare compagnia alla formazione del capoluogo emiliano.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

24 incontri disputati

9 vittorie Bologna

10 pareggi

5 vittorie Parma

31 gol fatti Bologna

23 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1983/1984 Serie C1 Bologna vs Parma 0-0, 25° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2024/2025 Serie A Bologna vs Parma 0-0, 7° giornata