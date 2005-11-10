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Torino, visite mediche in corso per Mascardi: arriva dallo Spezia. Tutti i dettagli
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Diego Mascardi è sempre più vicino al Torino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il portiere classe 2006 in arrivo dallo Spezia si trova infatti in questo momento all’istituto di medicina dello sport per le visite mediche con il club granata.
Le cifre e il contratto
I due club, secondo quanto vi avevamo già raccontato nella giornata di ieri, hanno trovato l’intesa sulla base di 2 milioni di euro più bonus, mentre l'estremo difensore firmerà il suo nuovo contratto con il Toro fino al 30 giugno 2031.
Fonte da Torino, Emanuele Pastorella
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