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Torino, c'è l'accordo con lo Spezia per il portiere Mascardi: i dettagli dell'affare
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I granata prenderanno l'estremo difensore classe 2006: nelle prossime ore la visita, poi la firma sul contratto fino al 2031
Il Torino è in chiusura per l’arrivo di Diego Mascardi, portiere classe 2006 che i granata del direttore sportivo Gianluca Petrachi (in foto) vogliono prelevare dallo Spezia.
I due club, secondo quanto raccolto, hanno trovato l’intesa sulla base di 2 milioni di euro più bonus. Attese a breve le visite mediche, poi la firma sul contratto.
Mascardi, reduce da un campionato da 18 presenze con il club ligure, firmerà un accordo fino al 2031.
Fonte Marco Conterio
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