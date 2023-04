Dionisi: "Tutto torna. Contento per Consigli, gli pseudo-amanti del calcio lo hanno criticato"

Alessio Dionisi si gode la vittoria del suo Sassuolo contro la Juve e si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche ricevute per la sconfitta di Verona, soprattutto nei confronti di Andrea Consigli: "L'ambiente aiuta a compattarsi nei momenti difficili. Tutto torna: questa squadra ha subito troppe critiche in settimana, addirittura è stato messo in discussione un portiere come Consigli, che oggi ha fatto una parata straordinaria. Mi verrebbe da dire: tutto torna".

Risposta dopo KO di Verona: "Non vado dietro ai risultati. Abbiamo fatto un'ottima prestazione anche a Verona, creato tante occasioni. Il primo tiro lo abbiamo subito al 77', il Verona ha creato di più ieri contro il Napoli che contro di noi ma abbiamo perso".

Lopez essenziale: "Oggi balza all'occhio l'efficacia difensiva, siamo stati aggressivi e coraggiosi, volevamo fare questa partita. Lopez non è più giovanissimo, deve mettere la sua esperienza sul campo ma ha alzato il livello e si vede".

Nel girone di ritorno il Sassuolo è solo dietro Napoli e Lazio: "La cosa importante è cercare di crederci. Ho dovuto difendere i giocatori dopo errori che ci stanno. Se ci crediamo, le cose andranno bene. La parata di Consigli? Se lo meritava, ho pensato alle critiche che ha ricevuto dagli pseudo-amanti del calcio, che parlano tanto per parlare. È stata una bella rivincita e speravo che quella parata ci portasse alla vittoria, perché per chi ci guarda ha più risalto. Tutti gli hanno addossato la sconfitta di Verona tranne noi".