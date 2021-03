Diritti tv a Dazn, Gazzetta: "Sky proverà per il pacchetto 2. Ma occhio a Mediaset"

Gazzetta.it fa il punto sull'assegnazione dei diritti tv per la Serie A a DAZN. Scrive la rosea che " Sky sta valutando se fare ricorso contro l’assegnazione a Dazn. In ogni caso resta ancora da assegnare il pacchetto 2, quello della co-esclusiva di 3 gare. Per questo segmento l’emittente di Comcast aveva offerto 70 milioni a stagione, la somma con gli 840 di Dazn farebbe 910 milioni, nettamente inferiore ai 973 incassati in media nel 2018-21. L’obiettivo di via Rosellini è di incrementare il valore del pacchetto 2. Per il momento Sky, cioè il principale investitore sul calcio italiano dell’ultimo ventennio, è rimasta a bocca asciutta: punta a consolarsi con le restanti 3 partite, ma non sarà scontato ottenerle, anche perché c’è la concorrenza di Mediaset".